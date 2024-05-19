Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 100 мл, №1 - Київ (19880) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Культури, 10
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом