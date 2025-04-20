Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
291,38
Економія при броні: -14,07 грн
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -67,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
133.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
141.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
259.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
259.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
318.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
331.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
498.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
597.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -41,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
598.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
598.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Економія при броні: -34,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, вул. Коновальця, 26
599.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
600.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -73,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Клевань, вул. Центральна, 1
619.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
647.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 173-В
651.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
660.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
712.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн