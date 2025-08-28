Київ
Комплект насадок для іригаторів Вега (Set of nozzles for Vega irrigators)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Комплект насадок VT-40 універсальний для іригаторів Vega №6
Vega Technologies Inc.
528,00
487,00
грн
Елітфарм
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Комплект насадок VT-40 універсальний для іригаторів Vega №6
Vega Technologies Inc.
546,00
482,00
грн
Народна аптека
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Комплект насадок VT-40 універсальний для іригаторів Vega №6
Vega Technologies Inc.
546,00
482,00
грн
В містах поряд
Волиньфарм
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 16
781.3 км
Комплект насадок VT-40 універсальний для іригаторів Vega №6
Vega Technologies Inc.
431,00
грн
