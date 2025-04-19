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Катетер-відсмоктувач оротрахеальний з вакуум-контролем (Orotracheal suction catheterwith vacuum control)
Катетер-відсмоктувач оротрахеальний з вакуум-контролем (Orotracheal suction catheterwith vacuum control)
Дніпро
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Доступно в 1 аптеках у Дніпро
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Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
Катетер-відсмоктувач оротрахеальний (аспіраційний) з вакуум-контролем Fr 16 400 мм №1
Каммед
16,70
грн
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