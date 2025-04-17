Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1003,79
Економія при броні: -43,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1041,01
Економія при броні: -72,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1021,84
Економія при броні: -61,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1011,03
Економія при броні: -50,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1009,04
Економія при броні: -45,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1027,53
Економія при броні: -67,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1040,70
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1008,23
Економія при броні: -48,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1008,04
Економія при броні: -47,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
6.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1022,80
Економія при броні: -62,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1024,44
Економія при броні: -64,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 32
6.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
6.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1032,16
Економія при броні: -71,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1015,57
Економія при броні: -55,39 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1040,80
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
8.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
995,40
Економія при броні: -35,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
8.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1009,87
Економія при броні: -49,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
8.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1010,84
Економія при броні: -50,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
9.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1032,36
Економія при броні: -72,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 1
9.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
995,88
Економія при броні: -35,70 грн