Вітацинк кідс іммуно (Vitazinc kids imuno)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,87
Економія при броні: -8,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
223,62
Економія при броні: -9,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
225,54
Економія при броні: -11,61 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
229,84
Економія при броні: -15,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
222,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
228,03
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ВітаЦинк™ Кідс Іммуно порошок стік №20
Софарма
226,89
Економія при броні: -12,96 грн