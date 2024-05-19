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7TH HEAVEN МАСКА ДЛЯ РУК 10 г пом'якшувальна рукавички - Київ (748832) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
43,99
Економія: -7,82 грн
36,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
46,78
Економія: -5,60 грн
41,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
48,16
Економія: -7,49 грн
40,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (3)
47,03
Економія: -6,70 грн
40,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
45,17
Економія: -2,27 грн
42,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (2)
44,40
Економія: -1,94 грн
42,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
Всього: упаковка (1)
44,26
Економія: -6,56 грн
37,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (3)
45,80
Економія: -3,89 грн
41,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (2)
46,25
Економія: -5,04 грн
41,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (2)
42,64
Економія: -4,50 грн
38,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (3)
46,56
Економія: -6,09 грн
40,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (2)
44,18
Економія: -5,86 грн
38,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (3)
43,45
Економія: -8,00 грн
35,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (3)
42,35
Економія: -1,75 грн
40,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (1)
43,46
Економія: -4,08 грн
39,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
46,75
Економія: -5,21 грн
41,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
Всього: упаковка (2)
44,68
Економія: -7,62 грн
37,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
46,37
Економія: -8,57 грн
37,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (2)
43,70
Економія: -5,39 грн
38,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (2)
47,44
Економія: -5,63 грн
41,81 грн