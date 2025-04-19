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Ібупрофі (Ibuprofi)
Ібупрофі (Ibuprofi)
Дніпро
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні:
-13,00 грн
87,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
98,00
Економія при броні:
-15,00 грн
83,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
67.1 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
91,00
Економія при броні:
-8,00 грн
83,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
67.8 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
95,00
Економія при броні:
-12,00 грн
83,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
71.9 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
91,00
Економія при броні:
-4,00 грн
87,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
95,00
Економія при броні:
-12,00 грн
83,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
91,00
Економія при броні:
-4,00 грн
87,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
78.4 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
91,00
Економія при броні:
-4,00 грн
87,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Берестин, вул. Полтавська, 91-А
107.2 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
82,04
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
124.7 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
94,68
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
125.7 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
94,64
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
129.9 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
94,76
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4
131.1 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
94,91
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні:
-13,00 грн
87,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
137.1 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
96,00
Економія при броні:
-9,00 грн
87,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
160.1 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
95,21
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Спортивна, 28-В
165.1 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
102,60
грн
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
190.2 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
83,74
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
193.6 км
Гель "Ібупрофі" гель 50 мл №1
Красота та Здоров'я
102,60
грн
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