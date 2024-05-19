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D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл, №20 - Київ (872695) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
1170,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2), стік (19)
1164,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
1279,63
Економія: -216,32 грн
1063,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
1187,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: стік (3)
1165,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
1174,58
Економія: -115,28 грн
1059,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
1179,47
Економія: -135,63 грн
1043,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
1260,96
Економія: -213,36 грн
1047,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
1276,44
Економія: -228,84 грн
1047,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: стік (10)
1015,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Квітневий, 9
Всього: упаковка (3)
1015,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зарічна, 2
Всього: упаковка (1)
1076,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47-А
Всього: упаковка (1)
1151,37
Економія: -106,37 грн
1045,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
1174,09
Економія: -112,32 грн
1061,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-З
Всього: упаковка (1), стік (8)
1151,47
Економія: -99,59 грн
1051,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: стік (15)
1076,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (1)
1190,12
Економія: -129,50 грн
1060,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: рідина (12)
1165,89
Економія: -112,09 грн
1053,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Кошова, 110
Всього: упаковка (1)
1193,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
1132,81
Економія: -89,71 грн
1043,10 грн