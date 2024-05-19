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D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл, №20 - Харків (872695) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
1269,20 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1175,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
1220,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
1195,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
1155,28
Економія: -117,36 грн
1037,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
1152,53
Економія: -109,60 грн
1042,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
1214,59
Економія: -163,08 грн
1051,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
1192,34
Економія: -141,84 грн
1050,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: рідина (15)
1145,92
Економія: -89,52 грн
1056,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (1)
1015,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
1189,10
Економія: -132,59 грн
1056,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
1162,48
Економія: -117,48 грн
1045,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
1174,91
Економія: -125,51 грн
1049,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (2)
1257,00
Економія: -209,40 грн
1047,60 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
1153,34
Економія: -86,08 грн
1067,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: рідина (10)
1174,35
Економія: -122,31 грн
1052,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: рідина (13)
1140,60
Економія: -88,72 грн
1051,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1), стік (10)
1239,85
Економія: -105,44 грн
1134,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
1164,32
Економія: -102,55 грн
1061,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
1161,83
Економія: -99,73 грн
1062,10 грн