Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеByphasse міст зволожуючийЦіни в аптеках

Byphasse міст зволожуючий 150 мл для сухої та чутливої шкіри - Київ (875769) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
246,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
244,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
222,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (2)
246,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (4)
245,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
243,39 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
246,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
245,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
224,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
246,88 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
223,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
246,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Всього: упаковка (2)
224,16 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (5)
243,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
244,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (2)
243,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
246,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 8-А
Всього: упаковка (2)
245,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
Всього: упаковка (2)
245,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
245,87 грн