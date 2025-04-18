Київ
Біфас олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся (Byphasse oil for dry and damaged hair ends)

Біфас олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся (Byphasse oil for dry and damaged hair ends)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 57 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
505,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
505,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
505,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
493,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
492,15 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
425,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
467,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
505,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
425,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
505,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
490,36 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
516,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
467,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
492,01 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
3.9 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
467,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
490,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
505,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,96 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
467,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,87 грн
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