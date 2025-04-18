Київ
Біфас олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся (Byphasse oil for dry and damaged hair ends)

Біфас олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся (Byphasse oil for dry and damaged hair ends)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 40 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
490,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
490,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
493,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
492,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
492,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
490,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
490,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
494,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
493,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
490,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
492,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
493,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
492,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
492,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
494,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
494,19 грн
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