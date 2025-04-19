Київ
Біфас олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся (Byphasse oil for dry and damaged hair ends)

Біфас олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся (Byphasse oil for dry and damaged hair ends)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 12 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
490,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
493,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
467,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
490,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
492,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
579,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
528,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
467,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
8.8 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
493,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
9.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,80 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
12.4 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
425,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
21.5 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
493,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Миру, 12-Б
26.7 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
494,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 6-А
33.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
492,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-И
33.4 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новомиколаївка, вул. Залізнична, 42-В
44.0 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Вінтера / Кияшка, 30/3
66.3 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
491,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
67.8 км
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
494,37 грн
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