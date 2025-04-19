Флавамед® Форте (Flavamed® Forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
168,40
Економія при броні: -21,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
173,70
Економія при броні: -27,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
151,56
Економія при броні: -5,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
148,05
Економія при броні: -4,99 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Повітряна, 99
3.6 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
3.9 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
4.3 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
4.6 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
6.3 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
15.9 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
15.9 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
168,90
Економія при броні: -20,70 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Львівська, 31
26.6 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
35.0 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
37.8 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
152,12
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
171,80
Економія при броні: -26,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
42.2 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
46.9 км
Флавамед® Форте розчин оральний 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Menarini Group
168,30
Економія при броні: -22,70 грн