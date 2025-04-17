Іпплікатор голчастий Активен (Needle ipplator Activen)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №63
Мандриченко Сергій Віталійович
232,20
Економія при броні: -71,31 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
7.0 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №63
Мандриченко Сергій Віталійович
235,50
Економія при броні: -72,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
7.2 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №63
Мандриченко Сергій Віталійович
228,60
Економія при броні: -57,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №63
Мандриченко Сергій Віталійович
230,30
Економія при броні: -58,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №63
Мандриченко Сергій Віталійович
230,30
Економія при броні: -58,37 грн
В містах поряд
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 48
273.0 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
301.2 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
302.7 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
364.7 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
410.3 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
416.9 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
449.8 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
450.0 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
496.6 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
533.7 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №1
Мандриченко Сергій Віталійович
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 7
25.5 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №144
Мандриченко Сергій Віталійович
Ірфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
104.8 км
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №63
Мандриченко Сергій Віталійович
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН" на тканині №210
Мандриченко Сергій Віталійович