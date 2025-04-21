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Віск ортодонтичний (Orthodontic wax)
Віск ортодонтичний (Orthodontic wax)
Миколаїв
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
255.7 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
281.0 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
285.3 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
285.5 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
285.9 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
346.6 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
336,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
363.5 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
364.2 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
365.1 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
367.0 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
368.3 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
390.2 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
393.1 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
395.7 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
398.0 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
399.0 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
399.6 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
400.1 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
400.1 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
326,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
401.4 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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