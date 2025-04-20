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Віск ортодонтичний (Orthodontic wax)
Віск ортодонтичний (Orthodontic wax)
Кривий Ріг
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
125.8 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
133.7 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
374,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
137.5 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
138.3 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
318.1 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
326,90
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.3 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
342.2 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
342.5 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
343.1 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
345.6 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
326,90
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
345.8 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
345.8 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
347.2 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
347.3 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
347.9 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
348.1 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
478,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
348.1 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
348.2 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
300,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
348.5 км
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" №1
Curaden International AG
344,10
грн
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