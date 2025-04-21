Елізіум таблетки (Elizium tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
121,30
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
129,40
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,30
Економія при броні: -9,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
132,70
Економія при броні: -16,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,30
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
121,40
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, -
6.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
6.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Тимофіївська, 4
6.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 22
6.3 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,30
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 106-А
6.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,10
Економія при броні: -9,50 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гнівань, вул. Соборна, 55
19.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна