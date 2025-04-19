Елізіум таблетки (Elizium tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,30
Економія при броні: -15,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Любінська, 102
3.7 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
129,30
Економія при броні: -18,20 грн
Подорожник
Львів, вул. Дністерська, 1-А
3.7 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
129,40
Економія при броні: -18,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
3.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
129,30
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
9.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
115,21
Економія при броні: -0,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 33
22.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,30
Економія при броні: -16,10 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
33.3 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
293,75
Економія при броні: -2,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
33.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,30
Економія при броні: -13,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
34.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,10
Економія при броні: -13,50 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
37.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна