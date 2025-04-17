Елізіум таблетки (Elizium tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
4.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
4.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
5.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна