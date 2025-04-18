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Елізіум таблетки (Elizium tablets)

Елізіум таблетки (Elizium tablets)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 17 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
113,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
123,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
236,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
316,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
125,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
236,26 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
332,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
123,50 грн
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
316,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 140-Е
6.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 22-А
7.3 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
128,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
7.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
236,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.5 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
112,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
108,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Соборності України, 231-А
9.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
125,99 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
128,67 грн
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
316,20 грн
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