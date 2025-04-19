Київ
Елізіум таблетки (Elizium tablets)

Елізіум таблетки (Elizium tablets)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 16 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
128,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
113,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
259,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
259,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
86,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
128,88 грн
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
316,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
142,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 45
8.5 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
129,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
8.6 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
126,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
9.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
118,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
9.0 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Сперко Україна
123,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
9.1 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
86,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
13.2 км
Елізіум таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Сперко Україна
259,87 грн
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