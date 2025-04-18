Київ
Кодалі віносурс крем для обличчя (Caudalie Vinosource face cream)

Кодалі віносурс крем для обличчя (Caudalie Vinosource face cream)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 5 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
897,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
825,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
1076,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
5.8 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
1076,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
7.5 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
825,50 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
10.8 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
897,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.9 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
1076,70 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
411.8 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
922,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
436.3 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
825,50 грн
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 336 50 мл №1
Caudalie
936,20 грн
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