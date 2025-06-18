Київ
Кодалі віносурс крем для обличчя (Caudalie Vinosource face cream)

Кодалі віносурс крем для обличчя (Caudalie Vinosource face cream)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
125.8 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
897,20 грн
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 336 50 мл №1
Caudalie
1017,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
1076,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
348.1 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
1076,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
348.2 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
897,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
348.4 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
897,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
348.5 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
897,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
352.1 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
897,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
354.6 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
1076,70 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
555.1 км
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий 335 40 мл №1
Caudalie
926,71
Економія при броні: -14,61 грн
912,10 грн
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