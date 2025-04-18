Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
6.4 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
165,47
Економія при броні: -10,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
6.7 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
329,66
Економія при броні: -19,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
7.3 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
9.1 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
9.6 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
19.9 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.6 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корнин, вул. Соборна, 27
80.5 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
94.3 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 96-А
98.9 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
103.0 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90 грн