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Лактіол (Lactiol)
Лактіол (Lactiol)
Чернігів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
279,90
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
304,19
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
299,10
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
320,25
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
254,14
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
121.7 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
243,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
322,36
Економія при броні:
-11,92 грн
310,44
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
281,85
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
302,59
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
125.0 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
165,72
Економія при броні:
-10,50 грн
155,22
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
456,03
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
287,85
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
311,20
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
366,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
289,35
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
312,60
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
366,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
282,60
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
303,97
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
298,95
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
323,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
366,00
грн
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Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
431,85
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
130.3 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
244,68
Економія при броні:
-3,16 грн
241,52
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
262,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89
133.6 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
135.6 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 11
136.3 км
Лактіол-Істок® порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
300,90
грн
Забрати 23.04 після 19:00
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