Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,56
Економія при броні: -7,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,86
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
80,47
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,37
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,36
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,26
Економія при броні: -7,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,66
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,67
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,00
Економія при броні: -6,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,40
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,28
Економія при броні: -6,34 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
45.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,65
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
45.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,08
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
62.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,49
Економія при броні: -5,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,35
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
65.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,81
Економія при броні: -4,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
65.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,58
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
65.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,52
Економія при броні: -4,05 грн