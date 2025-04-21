Київ
Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)

Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)

Вінниця (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
102.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,14
Економія при броні: -5,64 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
136.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,16
Економія при броні: -4,66 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
136.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,62
Економія при броні: -4,12 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
167.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,31
Економія при броні: -4,84 грн
86,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 111-А
184.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,25
Економія при броні: -4,75 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 39-А
186.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,78
Економія при броні: -5,28 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
191.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,45
Економія при броні: -5,98 грн
86,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
207.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,52
Економія при броні: -6,05 грн
86,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
246.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,73
Економія при броні: -5,26 грн
86,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
247.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,22
Економія при броні: -3,72 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
256.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,24
Економія при броні: -5,74 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
258.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,15
Економія при броні: -4,68 грн
86,47 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
259.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,78
Економія при броні: -5,31 грн
86,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
259.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,68
Економія при броні: -3,18 грн
80,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
260.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
67,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
260.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,73
Економія при броні: -3,26 грн
86,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
260.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,02
Економія при броні: -5,52 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
260.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,54
Економія при броні: -5,04 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
383.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,84
Економія при броні: -4,27 грн
85,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
387.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,16
Економія при броні: -3,69 грн
86,47 грн
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