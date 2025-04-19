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Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
252.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
88,77
Економія при броні:
-3,20 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
254.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,56
Економія при броні:
-4,06 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
255.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,11
Економія при броні:
-4,61 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
255.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,56
Економія при броні:
-6,09 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
257.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,70
Економія при броні:
-3,23 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
258.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,37
Економія при броні:
-5,90 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
258.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,81
Економія при броні:
-6,24 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
259.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,32
Економія при броні:
-3,85 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
264.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,57
Економія при броні:
-5,10 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
265.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,13
Економія при броні:
-4,56 грн
85,57
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
266.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,64
Економія при броні:
-6,17 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
269.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,65
Економія при броні:
-4,18 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
269.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,45
Економія при броні:
-3,98 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
270.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,15
Економія при броні:
-4,68 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
284.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,74
Економія при броні:
-6,17 грн
85,57
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
305.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,90
Економія при броні:
-6,43 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
305.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,38
Економія при броні:
-3,91 грн
86,47
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
305.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,36
Економія при броні:
-5,89 грн
86,47
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
306.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,48
Економія при броні:
-4,01 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
307.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,05
Економія при броні:
-3,55 грн
80,50
грн
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