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Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Миколаїв
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
145.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,84
Економія при броні:
-4,27 грн
85,57
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
149.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,16
Економія при броні:
-3,69 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
151.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,03
Економія при броні:
-3,56 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
151.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,84
Економія при броні:
-3,37 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
152.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,65
Економія при броні:
-4,08 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
152.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,51
Економія при броні:
-6,04 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
158.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,97
Економія при броні:
-3,50 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
158.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,39
Економія при броні:
-3,82 грн
85,57
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
160.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,39
Економія при броні:
-3,92 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
162.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,33
Економія при броні:
-4,86 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
163.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,04
Економія при броні:
-5,57 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
164.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,30
Економія при броні:
-5,83 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
179.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,78
Економія при броні:
-5,21 грн
85,57
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
195.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,14
Економія при броні:
-5,67 грн
86,47
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
195.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,40
Економія при броні:
-4,93 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
195.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,86
Економія при броні:
-3,39 грн
86,47
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
195.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,59
Економія при броні:
-3,12 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
216.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,98
Економія при броні:
-6,41 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
216.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,35
Економія при броні:
-3,88 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
241.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,62
Економія при броні:
-4,12 грн
80,50
грн
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