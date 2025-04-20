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Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Львів
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Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
316.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,94
Економія при броні:
-3,44 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
448.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,29
Економія при броні:
-4,82 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
451.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,91
Економія при броні:
-5,44 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 39-А
457.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,21
Економія при броні:
-4,71 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
464.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,92
Економія при броні:
-4,42 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
465.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,02
Економія при броні:
-5,52 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
467.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,53
Економія при броні:
-5,06 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 111-А
475.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,39
Економія при броні:
-3,89 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
571.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,56
Економія при броні:
-4,09 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
573.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,51
Економія при броні:
-4,01 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
576.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,89
Економія при броні:
-5,39 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
576.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,55
Економія при броні:
-3,05 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
577.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,15
Економія при броні:
-3,65 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
580.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,94
Економія при броні:
-3,47 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
580.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,70
Економія при броні:
-3,20 грн
80,50
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
580.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,02
Економія при броні:
-4,55 грн
86,47
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
581.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
67,84
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
581.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,99
Економія при броні:
-3,52 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
711.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,94
Економія при броні:
-6,37 грн
85,57
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
715.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,83
Економія при броні:
-5,36 грн
86,47
грн
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