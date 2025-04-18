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Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Київ
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Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 39-А
12.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,85
Економія при броні:
-3,35 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
15.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,00
Економія при броні:
-3,53 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
24.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,81
Економія при броні:
-4,34 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
33.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,68
Економія при броні:
-5,21 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Обухів, вул. Київська, 111-А
37.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,10
Економія при броні:
-5,60 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
138.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,80
Економія при броні:
-3,30 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
138.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,34
Економія при броні:
-4,84 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
156.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,76
Економія при броні:
-4,26 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
156.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,65
Економія при броні:
-4,15 грн
80,50
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
157.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
67,84
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
158.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,75
Економія при броні:
-3,28 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
159.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,50
Економія при броні:
-5,03 грн
86,47
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
159.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,70
Економія при броні:
-6,23 грн
86,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
166.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,34
Економія при броні:
-5,87 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
171.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,50
Економія при броні:
-3,00 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
189.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,43
Економія при броні:
-4,93 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
190.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,65
Економія при броні:
-5,15 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
297.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,65
Економія при броні:
-4,15 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
338.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,08
Економія при броні:
-3,51 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
344.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,42
Економія при броні:
-4,95 грн
86,47
грн
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