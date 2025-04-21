Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,44
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,64
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,77
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,16
Економія при броні: -5,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,71
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,48
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,30
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,22
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,78
Економія при броні: -6,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,38
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,72
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,99
Економія при броні: -4,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,57
Економія при броні: -5,00 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,11
Економія при броні: -5,64 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,81
Економія при броні: -4,34 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
84.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,58
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
85.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,52
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
98.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,08
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
99.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,65
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
116.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,45
Економія при броні: -3,88 грн