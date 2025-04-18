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Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Харків
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
72,61
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
185.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,55
Економія при броні:
-4,98 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
188.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,94
Економія при броні:
-3,44 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
190.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,82
Економія при броні:
-3,32 грн
80,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
191.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,51
Економія при броні:
-4,04 грн
86,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
191.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,82
Економія при броні:
-5,25 грн
85,57
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
191.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,50
Економія при броні:
-4,00 грн
80,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
193.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
66,55
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
193.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,30
Економія при броні:
-5,73 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
195.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,28
Економія при броні:
-3,71 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
195.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,41
Економія при броні:
-5,84 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
195.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,26
Економія при броні:
-4,69 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
196.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
88,89
Економія при броні:
-3,32 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
248.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
66,55
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
248.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
66,55
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
251.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,80
Економія при броні:
-6,86 грн
77,94
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,34
Економія при броні:
-8,40 грн
77,94
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
251.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,03
Економія при броні:
-4,46 грн
85,57
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
252.2 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
82,55
Економія при броні:
-7,34 грн
75,21
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
252.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,79
Економія при броні:
-4,29 грн
79,50
грн
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