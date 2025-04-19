Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,58
Економія при броні: -5,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,09
Економія при броні: -4,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,94
Економія при броні: -6,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,45
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,54
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,44
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,61
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,83
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
88,68
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
9.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,55
Економія при броні: -3,98 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
32.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,87
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
64.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,94
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,91
Економія при броні: -6,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
68.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,75
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
69.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
81,01
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
70.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
82,87
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
70.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
70.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive