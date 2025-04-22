Київ
Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)

Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,52
Економія при броні: -6,05 грн
86,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
129.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,45
Економія при броні: -5,98 грн
86,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 39-А
138.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,78
Економія при броні: -5,28 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Обухів, вул. Київська, 111-А
159.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,25
Економія при броні: -4,75 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
161.8 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,31
Економія при броні: -4,84 грн
86,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
209.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,02
Економія при броні: -5,52 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
209.9 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,54
Економія при броні: -5,04 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
234.6 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,68
Економія при броні: -3,18 грн
80,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
235.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
67,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
235.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,73
Економія при броні: -3,26 грн
86,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
236.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
86,24
Економія при броні: -5,74 грн
80,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
238.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,78
Економія при броні: -5,31 грн
86,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
238.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,15
Економія при броні: -4,68 грн
86,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
255.1 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,73
Економія при броні: -5,26 грн
86,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
260.4 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,22
Економія при броні: -3,72 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
314.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
85,16
Економія при броні: -4,66 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
314.5 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,62
Економія при броні: -4,12 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
398.3 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,71
Економія при броні: -5,14 грн
85,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
406.7 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,78
Економія при броні: -5,21 грн
85,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
417.0 км
Зубна паста Colgate "Потрійна дія" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,30
Економія при броні: -5,83 грн
86,47 грн
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