Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинLolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсинуЦіни в аптеках

Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину льодяники, №60 - Львів (813382) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: льодяники (42)
670,00
Економія: -162,41 грн
507,59 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
658,80
Економія: -159,99 грн
498,81 грн
Мілана
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: льодяники (59)
624,00 грн
Еріка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: льодяники (53)
624,00 грн
Фармацевт копєйкін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: льодяники (22)
624,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: льодяники (56)
624,00 грн
Меліса
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: льодяники (54)
624,00 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: льодяники (21)
624,00 грн
Софія
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: льодяники (10)
624,00 грн
Верона
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Маргарита
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Жасмін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: льодяники (20)
624,00 грн
Мишель
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: льодяники (18)
624,00 грн
Аліна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: льодяники (49)
624,00 грн
Центральна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: льодяники (49)
624,00 грн
Гармонія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: льодяники (30)
624,00 грн
Валерія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: льодяники (54)
624,00 грн
Люстдорф
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Афродита
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Варненська, 20-Б
Всього: льодяники (21)
624,00 грн