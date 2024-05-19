Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину льодяники, №60 - Львів (813382) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: льодяники (42)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Мілана
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Всього: льодяники (59)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Еріка
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Всього: льодяники (53)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Фармацевт копєйкін
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Всього: льодяники (22)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Аптека
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Всього: льодяники (56)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Меліса
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Всього: льодяники (54)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Колонтаївська
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Всього: льодяники (21)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Софія
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Всього: льодяники (10)
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Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Верона
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Маргарита
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Жасмін
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Всього: льодяники (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Мишель
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Роза
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Всього: льодяники (18)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Аліна
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Всього: льодяники (49)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Центральна
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Всього: льодяники (49)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Гармонія
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Всього: льодяники (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Валерія
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Всього: льодяники (54)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Люстдорф
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Афродита
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Всього: льодяники (21)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Варненська, 20-Б