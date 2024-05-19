Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину льодяники, №60 - Київ (813382) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
В інших містах:
Фармація
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Всього: льодяники (42)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Мілана
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Фармацевт копєйкін
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Всього: льодяники (22)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Еріка
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Всього: льодяники (55)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Меліса
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Всього: льодяники (56)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Софія
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Всього: льодяники (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Колонтаївська
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Всього: льодяники (21)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Аптека
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Всього: льодяники (56)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Єлизавета
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Марія
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Всього: льодяники (39)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Центральна
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Всього: льодяники (49)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Магнолія
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Всього: льодяники (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Шампань
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Всього: льодяники (51)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Верона
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Венера
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Всього: льодяники (47)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Маргарита
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Глорія
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Мишель
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Приморська
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Всього: льодяники (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 11