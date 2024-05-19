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Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину льодяники, №60 - Київ (813382) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
658,80
Економія: -159,99 грн
498,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: льодяники (42)
670,00
Економія: -162,41 грн
507,59 грн
В інших містах:
Мілана
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Фармацевт копєйкін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: льодяники (22)
624,00 грн
Еріка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: льодяники (55)
624,00 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: льодяники (56)
624,00 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: льодяники (10)
624,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: льодяники (21)
624,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: льодяники (56)
624,00 грн
Єлизавета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Марія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: льодяники (39)
624,00 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: льодяники (49)
624,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: льодяники (12)
624,00 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: льодяники (51)
624,00 грн
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Венера
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: льодяники (47)
624,00 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Приморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: льодяники (32)
624,00 грн