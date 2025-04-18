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Ізотермічний контейнер (Isothermal container)
Ізотермічний контейнер (Isothermal container)
Київ
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Доступно в 1 аптеках у Київ
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
4.6 км
ІЗОТЕРМІЧНИЙ КОНТЕЙНЕР ІК-2М №1
Ізотех
132,50
Економія при броні:
-38,88 грн
93,62
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
365.4 км
ІЗОТЕРМІЧНИЙ КОНТЕЙНЕР ІК-2М №1
Ізотех
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