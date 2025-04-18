Київ
Ізотермічний контейнер (Isothermal container)

Ізотермічний контейнер (Isothermal container)

Харків (адресу не вказано)
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
413.8 км
ІЗОТЕРМІЧНИЙ КОНТЕЙНЕР ІК-2М №1
Ізотех
132,50
Економія при броні: -38,88 грн
93,62 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
765.4 км
ІЗОТЕРМІЧНИЙ КОНТЕЙНЕР ІК-2М №1
Ізотех
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