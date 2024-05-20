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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" Bells-Heals 44 мм, №2 - Львів (743123) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
171,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
170,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
171,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
170,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Миру, 21
Всього: упаковка (1)
170,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
172,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (1)
171,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Варшавська, 9
Всього: упаковка (1)
170,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-Б
Всього: упаковка (4)
172,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
171,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8)
170,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
174,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
171,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (6)
171,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Окни, вул. Центральна, 13
Всього: упаковка (1)
171,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 9
Всього: упаковка (1)
172,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
171,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 8
Всього: упаковка (1)
172,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
172,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (1)
171,22 грн