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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" Сфера здоров'я 48 мм, №2 - Київ (743118) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
130,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
129,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
131,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
130,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
131,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
129,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 8
Всього: упаковка (1)
129,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
130,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (2)
130,02 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
Всього: упаковка (1)
131,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Немішаєве, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (1)
124,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
Всього: упаковка (1)
131,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (2)
130,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5
Всього: упаковка (1)
130,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (1)
131,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
124,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
Всього: упаковка (2)
131,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (2)
130,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
130,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
124,70 грн