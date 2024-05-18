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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" Сфера здоров'я 48 мм, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (743118) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
130,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
130,82 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (2)
129,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
132,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Кривоноса Максима, 20/1
Всього: упаковка (1)
130,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коломак, вул. Захисників України, 7
Всього: упаковка (1)
130,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Незалежності, 2-А
Всього: упаковка (1)
131,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
130,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
124,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
130,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (2)
130,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
Всього: упаковка (1)
129,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільшани, вул. Ковалевського Семена, 1-А
Всього: упаковка (1)
131,59 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
129,81 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
130,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
130,28 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
131,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
129,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
129,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
130,14 грн