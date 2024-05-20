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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА" велика, №2 - Львів (292777) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Всього: упаковка (1)
72,98 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
Всього: упаковка (1)
80,87 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
76,66 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
76,99 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (1)
85,35 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
71,82 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 42
Всього: упаковка (1)
76,99 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (1)
75,44 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (2)
91,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом