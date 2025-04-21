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Канюля внутрішньовенна BD Неофлон про (Intravenous cannula BD Neoflon pro)
Канюля внутрішньовенна BD Неофлон про (Intravenous cannula BD Neoflon pro)
Вінниця
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
193.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
62,50
Економія при броні:
-20,13 грн
42,37
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
196.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
74,40
Економія при броні:
-23,53 грн
50,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
196.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
74,40
Економія при броні:
-23,53 грн
50,87
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
203.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
62,50
Економія при броні:
-20,13 грн
42,37
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
329.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 26 GA 0,6 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
62,40
грн
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