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Канюля внутрішньовенна BD Неофлон про (Intravenous cannula BD Neoflon pro)
Канюля внутрішньовенна BD Неофлон про (Intravenous cannula BD Neoflon pro)
Львів
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Доступно в 4 аптеках у Львів
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
4.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 26 GA 0,6 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
62,40
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
463.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
62,50
Економія при броні:
-20,13 грн
42,37
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
465.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
74,40
Економія при броні:
-23,53 грн
50,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
465.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
74,40
Економія при броні:
-23,53 грн
50,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
467.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Бектон Дікінсон
62,50
Економія при броні:
-20,13 грн
42,37
грн
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