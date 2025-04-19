Бальзам При застуді без ментолу (Balm For colds without menthol)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Одеса
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Венера
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 8
5.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Азалія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
7.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Мілана
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
13.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
В містах поряд
Анкор
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 11
11.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
108,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
440.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
449.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
507.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Святопетрівське, вул. Теплична, 32-А
434.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
447.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я