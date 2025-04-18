Бальзам При застуді без ментолу (Balm For colds without menthol)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
7.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мілана
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
430.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
108,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
444.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Венера
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Одеса, вул. Незалежності, 8
445.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Азалія
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
448.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
100,00
Економія при броні: -8,00 грн
Анкор
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Лиманка, вул. Жемчужна, 11
452.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Святопетрівське, вул. Теплична, 32-А
16.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРИ ЗАСТУДІ БЕЗ МЕНТОЛУ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я