Одеса
Лейкопластир кінезіологічний H Др. Хаус

Лейкопластир кінезіологічний H Др. Хаус

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
241,89
Економія при броні: -16,24 грн
225,65 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
247,22
Економія при броні: -16,99 грн
230,23 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
247,22
Економія при броні: -16,76 грн
230,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
266,87
Економія при броні: -39,34 грн
227,53 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
272,03
Економія при броні: -43,62 грн
228,41 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,36
Економія при броні: -12,56 грн
236,80 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,36
Економія при броні: -8,51 грн
240,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,39
Економія при броні: -23,80 грн
227,59 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,39
Економія при броні: -23,31 грн
228,08 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
259,60
Економія при броні: -23,04 грн
236,56 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,39
Економія при броні: -10,49 грн
240,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
277,29
Економія при броні: -49,70 грн
227,59 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,19
Економія при броні: -29,80 грн
228,39 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,19
Економія при броні: -21,63 грн
236,56 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
262,46
Економія при броні: -17,67 грн
244,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
252,02
Економія при броні: -24,49 грн
227,53 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
252,02
Економія при броні: -23,81 грн
228,21 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
259,31
Економія при броні: -22,51 грн
236,80 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
252,02
Економія при броні: -11,60 грн
240,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
257,46
Економія при броні: -29,93 грн
227,53 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
265,87
Економія при броні: -29,07 грн
236,80 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
257,46
Економія при броні: -16,51 грн
240,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
233,50
Економія при броні: -19,27 грн
214,23 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
234,00
Економія при броні: -19,30 грн
214,70 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
240,00
Економія при броні: -17,23 грн
222,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
256,16
Економія при броні: -19,60 грн
236,56 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
279,44
Економія при броні: -16,73 грн
262,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
0.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
0.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,60
Економія при броні: -19,83 грн
222,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
254,54
Економія при броні: -17,86 грн
236,68 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
254,54
Економія при броні: -14,35 грн
240,19 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
262,84
Економія при броні: -14,84 грн
248,00 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
272,42
Економія при броні: -19,00 грн
253,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
248,86
Економія при броні: -13,13 грн
235,73 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,90
Економія при броні: -13,13 грн
236,77 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
254,10
Економія при броні: -13,66 грн
240,44 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
262,40
Економія при броні: -13,70 грн
248,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
250,98
Економія при броні: -10,61 грн
240,37 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
250,98
Економія при броні: -10,17 грн
240,81 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
259,17
Економія при броні: -11,08 грн
248,09 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
273,79
Економія при броні: -11,58 грн
262,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
252,84
Економія при броні: -16,21 грн
236,63 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
252,84
Економія при броні: -12,51 грн
240,33 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
260,16
Економія при броні: -13,11 грн
247,05 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,60
Економія при броні: -17,40 грн
253,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
253,62
Економія при броні: -12,86 грн
240,76 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
253,62
Економія при броні: -12,73 грн
240,89 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
253,62
Економія при броні: -12,67 грн
240,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
264,40
Економія при броні: -13,13 грн
251,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
269,28
Економія при броні: -15,48 грн
253,80 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
274,80
Економія при броні: -17,78 грн
257,02 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
280,10
Економія при броні: -17,73 грн
262,37 грн
